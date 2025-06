È un giorno chiave per capire quale sarà il futuro di Nico Paz. Oggi, 30 giugno, il Real Madrid vedrà scadere infatti il termine per esercitare la recompra dal Como e riportarlo a casa. Secondo quanto riferito questa mattina da Sky Sport, però, i Blancos non sembrano avere la volontà di riprenderlo subito: ad oggi il classe 2004 dovrebbe dunque restare in riva al lago per un'altra stagione. A meno che non si faccia avanti qualche altro club, con l'Inter che è sempre stata vigile sulla situazione.

L'emittente ricorda inoltre che il Real ha nell'accordo con il Como la possibilità di esercitare la recompra (ma con costi superiori) anche nei prossimi due anni.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!