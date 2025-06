L’esterno nerazzurro Matteo Darmian parla così a DAZN dopo il ko contro il Fluminense: “Sicuramente siamo dispiaciuti, ci tenevamo a passare il turno. C’è un po’ di rammarico perché era alla nostra portata, adesso l’unica cosa che possiamo fare è guardare avanti e staccare un attimo ed essere pronti per la nuova stagione quando sarà il momento”.

Le parole di Lautaro?

“Dopo una sconfitta è difficile anche parlare, c’era un po’ di amarezza anche per la sconfitta forse. Dobbiamo prenderci tutti le nostre responsabilità, ora dobbiamo archiviare questa stagione. L’abbiamo fatto non nel modo migliore, quando giochi per l’Inter devi lottare sempre per vincere, purtroppo non ci siamo riusciti ed è arrivata questa sconfitta che fa male”.