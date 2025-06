Stefan de Vrij ha parlato così a SportMediaset nel post-partita della sfida contro il Fluminense: "Dovevamo approcciarla meglio, loro sono stati più convinti all'inizio nei duelli. Hanno chiuso bene gli spazi, era difficile senza alzare il ritmo. Nel secondo tempo abbiamo creato qualche occasione facendo meglio, ma la palla non è entrata. Dovevamo fare di più. E' stato un modo per conoscerci con giocatori e staff, siamo stati insieme tre settimane. Per adesso c'è tanta delusione. Adesso dobbiamo lasciarci questa sconfitta alle spalle, e quando torneremo dovremo avere voglia di far meglio, lavorare e crescere insieme".