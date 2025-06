Sta per finire il countdown che precede la sfida valida per gli ottavi di finale di Mondiale per Club Fifa 2025 tra Inter e Fluminense. La squadra di Cristian Chivu ha lasciato da qualche minuto l'hotel per raggiungere il Bank of America Stadium, dove tra poco più di un'ora scenderà in campo contro i brasiliani alla ricerca del pass per i quarti.

