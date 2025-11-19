C'è anche un po' di Inter alla 16esima edizione dei 'GLOBE SOCCER Awards 2025', la serata di gala che si terrà il 28 dicembre all'Atlantis The Royal di Dubai. La squadra nerazzurra è tra quelle nominate per il premio di 'Best Club' assieme ad Al-Ahli, Barcelona, Bayern München, Chelsea, Crystal Palace, Flamengo, Liverpool, Napoli, Newcastle, Palmeiras, Paris Saint-Germain, PSV, Pyramids FC, Sporting e Tottenham.
Due candidature per Lautaro Martinez, in lizza per lo scettro di miglior attaccante e di miglior giocatore in assoluto della passata stagione.
Nicolò Barella, invece, è tra i candidati al premio di miglior centrocampista e sfiderà Jude Bellingham, Desire Doué, Fermin López, Alexis Mac Allister, Scott McTominay, Joao Neves, Martin Ødegaard, Michel Olise, Cole Palmer, Pedri, Declan Rice, Fabian Ruiz, Federico Valverde, Vitinha e Florian Wirtz.
Non è presente, invece, il nome di Simone Inzaghi, che ha chiuso la sua ultima annata da tecnico dell'Inter con zero titoli dopo un percorso che l'ha portato a giocarsi scudetto e Champions negli ultimi 90'. Si contenderanno il premio di 'Best Coach': Xabi Alonso, Mikel Arteta, Antonio Conte, Luis Enrique, Hansi Flick, Eddie Howe, Vincent Kompany, Enzo Maresca, Roberto Martínez, e Arne Slot.
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
