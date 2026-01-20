È Joao Pinheiro l'arbitro designato per dirigere Inter-Arsenal, match di Champions League valido per la settima giornata della League Phase. Il fischietto portoghese ha come assistenti Bruno Jesus e Luciano Maia, con Joao Goncalves nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR c'è Tiago Martins, coadiuvato da Carlos del Cerro Grande. Regolari tutti i gol, il direttore di gara è sempre vicino all'azione ma si rende comunque protagonista di qualche svista.

9' - L'Arsenal passa in vantaggio con Gabriel Jesus, la rete è regolare: Luis Henrique tiene in gioco l'attaccante dei Gunners.

30' - L'Arsenal raddoppia, ancora con Gabriel Jesus. Anche in questo caso la squadra arbitrale convalida il gol: sugli sviluppi del corner Trossard tiene la palla in gioco di testa servendo l'assist al brasiliano.

38' - L'Inter si lancia in contropiede con Thuram e Luis Henrique, Eze abbatte Barella e gli impedisce di prendere parte alla ripartenza: Pinheiro non ammonisce in centrocampista dell'Arsenal.

48' - Sul calcio d'angolo dell'Arsenal arriva l'ultimo tocco di Thuram in mischia, Pinheiro vede male e concede rimessa dal fondo per l'Inter. Decisione sbagliata: era corner per i Gunners.

53' - Lautaro entra in area e viene atterrato da una gabbia di giocatori dell'Arsenal, con il tocco di Saliba sulla caviglia dell'argentino che ha già spostato il pallone: per Pinheiro non si tratta di un contatto punibile con il calcio rigore, il VAR conferma la decisione di campo.

66' - Esposito riceve palla in area e calcia verso la porta, andando vicino al gol: c'è la deviazione di Mosquera ma Pinheiro anche in questo caso non vede il calcio d'angolo (stavolta a favore dell'Inter) e concede rimessa dal fondo, sbagliando.

73' - Brutto fallo di Merino su Dimarco, Pinheiro lascia correre e a fine azione Bastoni reagisce sul centrocampista dell'Arsenal: ammonizione per il difensore dell'Inter e anche per lo spagnolo.

81' - Giallo anche per Acerbi: netta la trattenuta su Gyokeres.

92' - Diouf scappa via e Rice lo cintura: scatta l'ammonizione.