Alejandro Hernández Hernández tiene in pugno la partita sin dal fischio d'inizio, valutando bene le varie situazioni grazie al perfetto posizionamento in campo e alla collaborazione dei suoi assistenti in campo e al VAR. Vede bene al 42', quando Berg, nella sua area, devia il cross di Frattesi con l'ascella e non col braccio; rischiosa la scivolata di Hogh su Barella, ma anche in questo caso il penalty non c'è. Esattamente come al 54': il tocco di mano di Sjøvold non è punibile. Tutti gli episodi da moviola:

11' - Frattesi gira di testa verso il secondo palo, lì c'è Bjørtuft che salva prima della linea con il fianco.

12' - Netto il fuorigioco di Marcus Thuram, segnalato in campo dall'assistente, sul filtrante di Zielinski.

26' - Manata di Hogh a Bastoni, fa bene l'arbitro a fermare l'azione offensiva degli ospiti per assegnare un calcio di punizione all'Inter.

35' - Dopo aver scaricato palla, Barella reclama un fallo per un contatto lievissimo con Sjøvold. Scontro di gioco per l'arbitro, decisione corretta.

40' - Vistoso il fallo di Bastoni ai danni di Blomberg poco prima della linea di metà campo: spalla contro schiena.

42' - Non c'è il rigore per l'Inter chiesto da Davide Frattesi, il cui cross viene deviato in corner da Berg con il fianco. La conferma arriva dopo un silent check rapidissimo con la coppia VAR del Cerro Grande-Cuadra Fernandez.

43' - Barella si lancia in area di rigore dopo il tackle di Hogh che prima prende la palla poi con la gamba di richiamo gli tocca il piede nella dinamica dello slancio. Il nove del Bodo/Glimt si è preso senz'altro un rischio in questa situazione, ma non si può parlare di penalty negato.

54' - Nell'area di rigore del Bodo, sugli sviluppi di un corner, Sjøvold si trova sulla mano il colpo di testa di Akanji. Giocata non punibile perché la palla è inaspettata, anche qui l'arbitro fa bene a far giocare. Bastoni rischia l'ammonizione mandandolo platealmente al quel paese.

55' - Topica di Akanji che regala clamorosamente palla a Blomberg mandandolo a tu per tu con Sommer. Quest'ultimo respinge il tiro del numero 11 ma non può nulla sul tap-in di Hauge, partito in posizione regolare prima di depositare il pallone a porta vuota. L'uno zero convalidato live viene confermato anche dal VAR.

67' - L'arbitro estrae il primo cartellino giallo del match per punire una trattenuta prolungata di Gundersen ai danni di Pio Esposito: decisione giusta.

72' - Regolare il raddoppio norvegese: Evjen parte dietro la linea difensiva nerazzurra sull'assist di Hauge prima di fulminare Sommer.

76' - L'orologio della goal line technology suona dopo il tiro di Bastoni parato al di là della linea di porta da Haikin: segnalazione oggettiva per la rete con cui l'Inter accorcia le distanze.