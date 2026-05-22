Robin Gosens giura amore alla Fiorentina. L'esterno tedesco ex Inter, intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio della squadra di Paolo Vanoli contro l'Atalanta disputata con la fascia da capitano al braccio, interpellato sul futuro ha fatto capire di volersi legare ancora ai viola: "Per me giocare da capitano è stato un grandissimo onore. In futuro mi vedo qui, sto veramente bene; la Fiorentina mi ha dato una casa nuova in Italia dopo un anno veramente complicato a Berlino a livello familiare. Non intendo muovermi da qui, penso di poter ancora dare qualcosa a questa squadra e spero anche a questo ambiente. Da parte mia c'è questa volontà". 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Ven 22 maggio 2026 alle 23:24
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.