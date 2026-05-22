Robin Gosens giura amore alla Fiorentina. L'esterno tedesco ex Inter, intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio della squadra di Paolo Vanoli contro l'Atalanta disputata con la fascia da capitano al braccio, interpellato sul futuro ha fatto capire di volersi legare ancora ai viola: "Per me giocare da capitano è stato un grandissimo onore. In futuro mi vedo qui, sto veramente bene; la Fiorentina mi ha dato una casa nuova in Italia dopo un anno veramente complicato a Berlino a livello familiare. Non intendo muovermi da qui, penso di poter ancora dare qualcosa a questa squadra e spero anche a questo ambiente. Da parte mia c'è questa volontà".