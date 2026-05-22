Così come la Francia, anche la Federcalcio svizzera ha comunicato i numeri di maglia della selezione di Murat Yakin che affronterà i prossimi Mondiali nel Nord America. Una numerazione senza grandi scossoni, con ben 17 giocatori erano già presenti quattro anni fa in Qatar dei quali tredici hanno confermato lo stesso numero di maglia: tra questi anche Manuel Akanji che si tiene il suo numero 5. La numero uno, che fino a Euro 2024 è stata sulle spalle di Yann Sommer, è stata logicamente ereditata da Gregor Kobel, legittimando anche a livello numerico il passaggio di testimone col 21 che invece è stato scelto da Marvin Keller.

Shaqiri libera la 23, ecco a chi tocca l'eredità

Altre curiosità: la 22 se l'è presa Fabian Rieder, che ha lasciato la 25 a Luca Jaquez, mentre la maglia numero 23, quella dell'uomo dei quattro mondiali e dei tre europei, vale a dire l'ex interista Xherdan Shaqiri, è finita sulle spalle di Zeki Amdouni. Hanno cambiato numero anche Michal Aebischer che si è preso il 20 di Fabian Frei lasciando il suo 14 ad Ardon Jashari che a sua volta ha ceduto il 26 a Cédric Itten.