Giornata speciale per Davide Frattesi, che si è recato in visita ai reparti di Terapia Intensiva Neonatale e Pediatria del Policlinico Gemelli di Roma. Un bellissimo momento di condivisione, documentato dallo stesso nosocomio sui propri profili social, dove il centrocampista dell'Inter si è prestato per delle foto accompagnato anche dallo striscione dell'Inter Club nato all'interno dell'ospedale, per poi lasciare in dono diversi gadget tra maglie autografate, altri oggetti griffati Inter e giocattoli ai pazienti dei reparti.

Sezione: Copertina / Data: Ven 22 maggio 2026 alle 22:00
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.