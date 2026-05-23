Aleksander Stankovic non ne vuole sapere di cedere alle sirene provenienti da altre squadre, soprattutto quelle che risuonano da Oltremanica: dopo la grandissima annata vissuta in Belgio col Club Brugge, il figlio d'arte ha le idee chiare e sa bene cosa vuole dal suo futuro. La sua volontà è quella di restare all’Inter e provare a ritagliarsi un ruolo da protagonista dopo la crescita evidenziata nella recente esperienza coi Blauw-Zwart. Il centrocampista classe 2005, secondo Gianluca Di Marzio, considera il ritorno a Milano un passaggio centrale per il proprio percorso agonistico.

Brentford e Newcastle? No, thanks!

Nonostante l’interesse arrivato dall’estero, in particolare dalla Premier League dove Brentford e Newcastle, che valuta nomi per il dopo Sandro Tonali, sono pronti a fare carte false per strappare Stankovic junior ai nerazzurri, il giocatore non sembra intenzionato a valutare soluzioni alternative in questa fase della carriera. Il suo obiettivo è continuare il percorso in nerazzurro, convinto di poter crescere ancora all’interno del progetto tecnico dell’Inter e di potersi giocare fino in fondo le sue carte anche con Cristian Chivu. Stankovic ha collezionato in questa stagione 54 presenze con la maglia del Brugge, mettendo a segno nove reti, ed è fresco della conquista del titolo di campione del Belgio con la squadra di Ivan Leko.