Anche se il mercato deve ancora cominciare ufficialmente, il nome di Nico Paz inizia già a circolare con insistenza. L’ultimo a parlare del talento argentino è stato Cesc Fabregas, ieri protagonista di una dura replica a Javier Zanetti dopo le parole al miele spese per il classe 2004: "lo so che Zanetti non lavora per il Real Madrid né per il Como, allora bisogna portare rispetto - ha detto il tecnico dei lariani -. Ci sono anche piccoli messaggi che non mi piacciono. Se posso dire, lo so sicuramente: Nico Paz non giocherà nell'Inter. O tornerà al Real Madrid o giocherà al Como l'anno prossimo”.

Il mese di giugno combacia con la seconda finestra di recompra che può riportare il fantasista a Madrid per 10 milioni di euro. Nel contratto firmato due estati fa ci sono tre possibilità per esercitare la clausola, con scadenze a giugno 2025, 2026 e 2027. Attenzione però anche alle possibili strategie dei Blancos, che secondo La Gazzetta dello Sport potrebbero anche pensare di riportare momentaneamente il giocatore a Spagna per poi rivenderlo e registrare una grande plusvalenza. "Sullo sfondo anche alcune big europee, fra cui l’Inter: il Real potrebbe anche decidere di rivenderlo realizzando una plusvalenza enorme visto che il valore di mercato di Nico che si aggira sui 70 milioni", si legge oggi sulla Rosea.