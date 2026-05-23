Il difensore nerazzurro Yann Bisseck parla così in conferenza stampa al termine del match pareggiato per 3-3 contro il Bologna: “Ho dato il massimo per provare ad esserci, il ct ha fatto altre scelte. Proverà a continuare a lavorare per esserci in futuro.

Ti vedi all’Inter in futuro?

“A Milano sto bene, sono molto felice. Fa sempre piacere essere accostato a grandi club ma io in questo momento non ci penso. Adesso penso solo ad andare in vacanza e poi vedremo”.