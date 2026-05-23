Come annunciato ieri, giovedì 28 maggio si terrà in Regione Lombardia un vertice di maggioranza sull’operazione del nuovo stadio di San Siro. È prevista anche la presenza del governatore lombardo Attilio Fontana, dell’assessore regionale al Bilancio, Marco Alparone, dei capidelegazione in Giunta dei partiti del centrodestra. Aspiegare la ragione per la quale è stato convocato l’incontro è stato lo stesso Fontana: "Noi abbiamo una parte in questa faccenda e quindi voglio spiegare ai membri della maggioranza i tempi, le iniziative, sostanzialmente i passaggi che noi dovremo realizzare all’interno di questa operazione". Alla domanda su eventuali criticità relative all’accordo di programma, Fontana ha risposto: "Non mi sembra ci siano".

Nuovo stadio, obiettivo prima partita nel 2031-2032

Nel frattempo, la Stadio San Siro Spa, società partecipata da Inter e Milan che gestisce il progetto del nuovo stadio milanese, ha depositato oltre 400 pagine di documenti per avviare la Valutazione Ambientale Strategica, dove vengono principalmente analizzati gli aspetti ambientali del progetto, in attesa delle risposte da parte degli enti e dei soggetti coinvolti nella valutazione nel procedimento avviato dalla Regione Lombardia. Uno degli aspetti principali riguarda la data della realizzazione dell'impianto: l'obiettivo indicato come realistico dai due club è individuato nella stagione 2031/32, quella che precederà l'Europeo che l'Italia dovrà ospitare in coabitazione con la Turchia.