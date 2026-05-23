"Le parole stizzite" di Fabregas su Nico Paz non sono passate inascoltate a Milano su sponda nerazzurra, dove però quel "l’anno prossimo tornerà in Spagna oppure giocherà nel Como" non è chiaro se sia stato un semplice sfogo o "se abbia avuto indicazioni precise in questo senso, sponda 'Merengues'", si legge sul Corriere dello Sport che a proposito del classe 2004 precisa: "L'intenzione di Mourinho, infatti, che tornerà ad accomodarsi sulla panchina della Casa Blanca, è proprio quella di tenersi stretto il talento argentino".

Un'apparente doccia gelata per il club nerazzurro, "è chiaro che non si possa escludere nulla quando si tratta di mercato", al netto di un percorso che però sembra ormai tracciato: "Il Real eserciterà il suo diritto di recompra e si riprenderà Nico Paz, versando nelle casse del Como 10 milioni", Mou è pronto ad accoglierlo, "ignorando i desiderata dell’Inter". Nella capitale spagnola c'è però ampia e abbondante concorrenza. E seppur oggi sia prematuro parlare di "spiraglio per l’Inter", la certezza è che "i tempi sono destinati ad allungarsi ulteriormente, peraltro con speranze azzerate o quasi. Insomma, forse, tra viale Liberazione e la Pinetina, è meglio dedicarsi a qualche profilo alternativo".

Compito non semplice. "Un nome potrebbe essere quello di Diaby, - oppure - Jones del Liverpool, che, però, pur sapendo agire sulla trequarti, è molto diverso da Nico Paz. In ogni caso, una nuova caccia è partita…".