Nonostante un accordo firmato fino al giugno 2027, Rafa Benitez lascia la guida del Panathinaikos. Il club greco ha comunicato la separazione col tecnico spagnolo, al termine di una stagione deludente per il Trifoglio che ha chiuso il campionato staccato di ben venti punti dall'AEK Atene vincitore della competizione. "Il Panathinaikos FC annuncia la conclusione della sua collaborazione con l'allenatore Rafa Benitez. Ringraziamo l'allenatore spagnolo e il suo staff per la professionalità e i valori che ha portato al nostro club durante il periodo trascorso con la squadra. Auguriamo a Rafa Benitez ogni successo per il resto della sua carriera professionale", si legge nel comunicato diramato dal PAO.