Andy Diouf arriva ai microfoni di DAZN per presentare l’ultima partita di questa stagione contro il Bologna. Queste le sue dichiarazioni:

Quanto sei contento del tuo primo anno all’Inter?
“Molto. Oggi dobbiamo finire bene questa meravigliosa stagione. Ho vinto due trofei e sono cresciuti quest’anno, ora voglio continuare così”

In cosa ti senti più migliorato quest’anno?
“In tante cose, ora posso giocare largo a destra visto che prima giocavo in mezzo. In questa posizione devo difendere molto e giocare in uno-contro-uno, ma sono migliorato anche in questo”.

Sezione: Focus / Data: Sab 23 maggio 2026 alle 17:12
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.