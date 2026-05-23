Andy Diouf arriva ai microfoni di DAZN per presentare l’ultima partita di questa stagione contro il Bologna. Queste le sue dichiarazioni:

Quanto sei contento del tuo primo anno all’Inter?

“Molto. Oggi dobbiamo finire bene questa meravigliosa stagione. Ho vinto due trofei e sono cresciuti quest’anno, ora voglio continuare così”

In cosa ti senti più migliorato quest’anno?

“In tante cose, ora posso giocare largo a destra visto che prima giocavo in mezzo. In questa posizione devo difendere molto e giocare in uno-contro-uno, ma sono migliorato anche in questo”.