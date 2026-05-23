A giugno saranno diversi i giocatori che saluteranno l'Inter e Appiano Gentile in maniera definitiva. E mentre Ausilio e Baccin sono alla ricerca di innesti per il centrocampo, dove Chivu vuole "elementi con caratteristiche fisiche e tecniche differenti", due giocatori devono ancora decidere il loro futuro fa sapere Tuttosport che parla di decisione su due fronti: quella personale e quella da prendere insieme al club. I giocatori in questione sono Andy Diouf ed Henrikh Mkhitaryan.

"L’armeno dovrà capire se vorrà continuare a giocare o se appendere le scarpe al chiodo" si legge sul quotidiano torinese che precisa: "L’Inter non è contraria alla sua permanenza", ma Mkhitaryan per primo è ben consapevole del fatto che in caso di permanenza, lo spazio a sua disposizione sarà inferiore. "La sensazione è che la palla sia fra i piedi del giocatore: se accettasse di restare per un’altra stagione, sarà il sesto-settimo centrocampista, altrimenti l’Inter potrebbe andare avanti senza rimpiazzarlo". Mentre "più complessa" risulta la situazione di Diouf.

"L'ex Lens alla lunga si è dimostrato più utile da esterno destro a tutta fascia che da mezzala, il suo ruolo naturale. Ed è qui che si gioca questa partita" spiega TS che sottolinea: "Chivu ha insistito molto nel lavorare sul francese come esterno, lui si sente ancora un centrocampista", e in tal senso spetterà a lui "capire cosa voglia fare da grande. Se la scelta fosse quella di agire a centrocampo, potrebbe farlo da un’altra parte, con i nerazzurri pronti a metterlo sul mercato per cercare di recuperare i 25 milioni del suo investimento".