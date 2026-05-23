E meno male che era l'ultima di campionato. Vincenzo Italiano e Cristian Chivu aspettavano questa partita prima di andare in vacanza ma non per questo rinunciano alla loro identità. Ne nasce un match godibilissimo, anche se forse più dal lato rossoblu che da quello nerazzurro, visto che il Bologna gioca in maniera più incisiva rispetto ai nerazzurri per buona parte di match, portandosi avanti anche sul 3-1 dopo l'iniziale vantaggio di Federico Dimarco con una gemma su punizione. Ma i rossoblu non fanno i conti con la grande volontà dell'Inter di non uscire ancora sconfitti dal Dall'Ara, e grazie alle sue giovani leve, come Pio Esposito che firma il 3-2, Andy Diouf che dopo aver centrato il palo timbra il 3-3, e Luka Topalovic che bagna il suo debutto stagionale in Serie A con un assist immaginifico per il francese, immagazzina questo pari che alla fine fa tutti contenti. Si chiude così questa grande annata per l'Inter.

IL TABELLINO

BOLOGNA-INTER 3-3

MARCATORI: 22' Dimarco (I), 25' Bernardeschi (B), 42' Pobega (B), 49' Zielinski (B, aut.), 64' Esposito (I), 87' Diouf (I)



BOLOGNA: 1 Skorupski; 29 De Silvestri (66' 20 Zortea), 5 Helland (81' 14 Heggem), 26 Lucumì, 33 Miranda; 19 Ferguson, 8 Freuler (66' 6 Moro), 4 Pobega (66' 21 Odgaard); 10 Bernardeschi (88' 24 Dallinga), 9 Castro , 11 Rowe.

In panchina: 13 Ravaglia, 25 Pessina, 17 Joao Mario, 22 Lykogiannīs, 23 Sohm, 30 Dominguez.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

INTER: 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 6 De Vrij (81' 58 Topalovic), 30 Carlos Augusto; 17 Diouf, 23 Barella (54' 22 Mkhitaryan), 7 Zielinski, 8 Sucic (74' 43 Cocchi), 32 Dimarco (54' 11 Luis Henrique); 94 Esposito, 10 Lautaro Martinez (54' 14 Bonny).

In panchina: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 15 Acerbi, 36 Darmian, 43 Cocchi, 48 Mosconi, 57 Kaczmarski, 95 Bastoni.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Bonacina. Assistenti: Laghezza-Zezza. Quarto ufficiale: Marcenaro. VAR: Pezzuto. Assistente VAR: Baroni.

Note

Possesso palla: 44%-56%

Tiri totali: 11-11

Tiri in porta: 3-5

Ammoniti: Lautaro Martinez (I), Mkhitaryan (I)

Corner: 1-3

Recupero: 1°T 2', 2°T 2'.

RIVIVI IL LIVE

92' - FISCHIA BONACINA, RIEN NE VA PLUS AL DALL'ARA!!! IL CAMPIONATO DI BOLOGNA E INTER FINISCE CON UN BEL 3-3!!!

91' - Fallo di Zortea su Bonny, il pubblico del Dall'Ara non ci sta.

90' - Bonacina decreta due minuti di recupero.

88' - Nel Bologna fuori Bernardeschi, dentro Dallinga.

87' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEERRR!!! ANDYYYY DIOOOOUFF!!!

I meriti vanno tutti a Topalovic, che inventa col terzo occhio un lancio stupendo per Diouf che si invola in avanti e vendica il palo precedente trafiggendo Skorupski.

85' - Topalovic riceve palla in posizione interessante, ma non è preciso nel controllo: Lucumì recupera.

81' - Finisce la partita di Helland, dentro il connazionale Heggem. Nell'Inter debutta in prima squadra per questa stagione Topalovic, che rileva De Vrij.

80' - De Vrij rimane a terra, Carlos Augusto manda palla fuori.

79' - Carlos Augusto subisce fallo da Odgaard prima di colpire Moro, Bonacina dà punizione all'Inter.

78' - Altro fallo di Mkhitaryan, decisione strana di Bonacina perché è Bernardeschi a scivolare.

77' - Cartellino giallo per Mkhitaryan che atterra Ferguson evitando una ripartenza.

76' - Bravo Cocchi ad anticipare Zortea per poi lanciare Esposito fermato fallosamente da Moro.

74' - Bel tiro di potenza di Ferguson, palla che finisce sul fondo ma non di molto.

74' - Esce Sucic, al suo posto dentro Cocchi.

72' - Skorupski calcia il rinvio dal fondo. Pronto a entrare Cocchi.

70' - Diouf va vicino al tris: cavalcata sulla destra del francese che calcia dal limite dell'area, palla che finisce sul fondo. Bonacina chiama il cooling break.

66' - Tre cambi anche per il Bologna: De Silvestri lascia il campo per Zortea, Odgaard prende il posto di Pobega e Moro rileva Freuler.

65' - Bologna vicino al poker, Rowe non aggancia bene il cross di Castro davanti a Martinez, spazza Luis Henrique.

64' - GOL GOL GOOOOOOLLL DELL'INTEEERR!! PIOOO ESPOSITOOOO!!!

Grande numero di Diouf che entra in area, salta due avversari, calcia trovando il palo ma Esposito è pronto a ribadire nella porta sguarnita. È la sua decima rete in stagione.

62' - Cross di De Silvestri, Carlos Augusto devia agevolando l'intervento di Martinez.

61' - Numero di Bonny a metà campo che fa distendere l'Inter, poi Sucic sbaglia il lancio per Bonny.

58' - Diouf prova a controllare di testa un lancio proveniente da sinistra, ma manda la palla dritta sul fondo.

57' - Mkhitaryan ancora per Carlos Augusto che calcia ancora mandando fuori. Forse c'è una deviazione ma Bonacina dice rinvio dal fondo.

56' - Subito Mkhitaryan! Lancio dell'armeno che trova in area Carlos Augusto che prova il tiro da posizione angolata, trovando un corner.

54' - Nell'Inter fuori Dimarco, Barella e Lautaro: in campo Luis Henrique, Mkhitaryan e Bonny.

52' - Palla recuperata dal Bologna a metà campo, con Lautaro colpito al volto da Helland: Bernardeschi si accentra e calcia, Martinez para sicuro.

51' - Rowe conferma lo stato di forma del primo tempo, Diouf deve tirare una spallata vigorosa per fermarlo. Pronto a entrare Bonny.

50' - Palla di Bernardeschi per Rowe che non ha un controllo felice, Martinez controlla.

48' - TERZO GOL DEL BOLOGNA! AUTORETE DI ZIELINSKI! Bisseck e Diouf non sanno cosa fare con Rowe che appoggia su Miranda, il cui cross viene intercettato in spaccata da Zielinski che beffa Martinez.

47' - Pestone di Sucic su Ferguson, punizione a metà campo per il Bologna.

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19.06 - L'Inter batte il calcio d'inizio del secondo tempo: PARTITI!

19.05 - Le squadre tornano in campo per il secondo tempo.

19.04 - Riscaldamento per Bonny, che potrebbe essere il primo cambio.

HALFTIME REPORT

Bologna che interpreta con un piglio decisamente migliore questa partita, anche per regalare una gioia ai propri tifosi prima del congedo. Il pressing continuo dei rossoblu mette in difficoltà l'Inter, dal canto suo apparsa svagata e capace di rendersi viva in avanti solo a fiammate. Avanti grazie alla perla su punizione di Federico Dimarco, l'Inter viene raggiunta grazie alla conclusione di Federico Bernardeschi che raccoglie un tocco involontario di tacco di De Vrij, poi superata dalla carambola impazzita che premia la conclusione di Tommaso Pobega.

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45' + 2 - Bonacina fischia la fine del primo tempo: Bologna a riposo in vantaggio per 2-1 sull'Inter, a Dimarco rispondono Bernardeschi e Pobega.

45' + 1 - Va di testa Esposito sul corner, senza inquadrare la porta.

45' - Bella azione dell'Inter, Diouf mette in mezzo dove Dimarco raccoglie e crossa, poi Zielinski prova il tiro che viene deviato in corner. Saranno due i minuti di recupero.

42' - RADDOPPIA IL BOLOGNA! POBEGA! Conclusione del centrocampista rossoblu dopo rinvio di testa di De Vrij, la palla sbatte su Sucic e Lautaro prima di beffare Martinez.



41' - Palla persa di Lautaro che poi interviene in netto ritardo su Freuler, giallo inevitabile.

40' - Contropiede in tre contro tre del Bologna, palla ancora a Castro che al momento di calciare scivola goffamente.

38' - Carlos Augusto si inventa un intervento che vale come un gol. Grande lancio di Freuler, Castro controlla bene ma davanti alla porta perde l'attimo e si fa anticipare dal brasiliano.

37' - Rowe punta Diouf, si accentra e poi tira mandando fuori di poco, con Martinez comunque sulla traiettoria.

36' - Sucic perde malamente un pallone, poi atterra Freuler che lo aveva borseggiato. Bonacina gli risparmia il giallo.

34' - Altra grossa chance per il Bologna: Freuler colpisce male di testa creando un campanile corretto da Castro che sorprende De Vrij preso alle spalle da Freuler che davanti a Martinez manda altissimo.

33' - Barella perde palla in posizione pericolosa, ma Bonacina ravvisa la trattenuta di Pobega.

30' - Colpo di testa di De Vrij sul corner, pallone che finisce alto di poco.

29' - Altro brivido per Martinez, che in extremis riesce a servire Sucic.

28' - Si ricomincia, l'Inter muove il pallone



26' - Bonacina chiama il primo cooling break

25' - PAREGGIO DEL BOLOGNA! BERNARDESCHI! De Vrij prova ad anticipare Castro, ma col suo colpo di tacco finisce col servire involontariamente Bernardeschi che da pochi passi trafigge Martinez.



22' - GOL GOL GOOOL DELL'INTEEERR!! FEDERICOOO DIMARCOOO!!!

Punizione clamorosa di Dimarco dal limite dell'area, parabola perfetta che non lascia scampo a Skorupski.



21' - Azione volante dell'Inter, Esposito appoggia su Lautaro che prende fallo al limite dell'area da Lucumì.

20' - Sbaglia il disimpegno Martinez, Rowe ringrazia e recupera poi invece di calciare in porta serve Castro che riceve in posizione regolare ma non ha un controllo felice e riconsegna praticamente la palla al portiere nerazzurro.

17' - Buono spunto di Pio Esposito che salta Lucumi e innesca un'azione per l'Inter che però non ha effetti, anzi è il Bologna a ripartire ma Sucic riesce a fermare Bernardeschi.

15' - Crossa Dimarco, Skorupski smanaccia in maniera poco ortodossa ma efficace.

13' - Grandissima chiusura di Bisseck su Rowe che riceve palla e si approssima alla porta di Martinez. Il tedesco non si fa superare e manda in corner.

12' - Parabola di Miranda insidiosa in area che non trova compagni, per poco non ci arriva Castro.

12' - Bisseck carica troppo le mani su Rowe, per Bonacina è punizione per il Bologna. Barella e Lautaro non ci stanno.

8' - Prima azione dell'Inter, Zielinski prova a imbeccare Esposito che si attarda nel controllo, poi la palla finisce a Lautaro che calcia trovando l'opposizione di Lucumì. Alla fine, tira Dimarco e Skorupski blocca.

5' - Esposito controlla palla e prova a lanciare Dimarco partito in posizione centrale, palla troppo lunga.

5' - Palleggia l'Inter a ridosso della propria area, il pressing del Bologna si fa sentire.

3' - Subito due errori in disimpegno coi piedi da parte di Martinez, palla regalata al Bologna.

2' - Rowe prova a premiare l'inserimento di Ferguson, ma il suo pallone è troppo profondo e termina fuori.

2' - Rowe salta Diouf con una signora finta, poi calcia trovando il muro di Bisseck. Sul pallone si avventa Castro, che spara alto.

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18.02 - Sarà del Bologna il calcio d'inizio del match: PARTITI!

18.01 - Dopo la foto di famiglia di tutto il Bologna, De Silvestri e Lautaro davanti a Bonacina per il sorteggio del campo.

17.57 - Le due squadre entrano in campo per il prepartita.

17.55 - Squadre nel tunnel che porta al campo. Saluti tra Barella e De Silvestri.

17.54 - Incetta di premi per Lautaro Martinez, appena premiato anche come miglior giocatore del mese di maggio.

17.47 - Squadre rientrate negli spogliatoi, a breve inizierà la partita.

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