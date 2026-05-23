Grande protagonista di questa sfida tra Bologna e Inter, al punto da prendersi il premio di Panini Player of the Match, è stato Andy Diouf, autore del gol del definitivo 3-3 e in generale di una grande prestazione. Diouf che a fine gara parla così ai microfoni di DAZN di quanto visto al Dall’Ara.

Che gara hai fatto, eri ovunque.
“Sono felice di aver vinto e segnato il primo gol in Serie A, è molto bello per me concludere il campionato così”.

Sezione: News / Data: Sab 23 maggio 2026 alle 20:39
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.