Grande protagonista di questa sfida tra Bologna e Inter, al punto da prendersi il premio di Panini Player of the Match, è stato Andy Diouf, autore del gol del definitivo 3-3 e in generale di una grande prestazione. Diouf che a fine gara parla così ai microfoni di DAZN di quanto visto al Dall’Ara.

Che gara hai fatto, eri ovunque.

“Sono felice di aver vinto e segnato il primo gol in Serie A, è molto bello per me concludere il campionato così”.