Lo Sporting Lisbona è vicino a mettere a segno un nuovo acquisto per la prossima stagione. Trattasi di una vecchia conoscenza dell'Inter, seppur a livello giovanile: i Leoes hanno infatti messo nel mirino Silas Andersen, centrocampista danese classe 2004, che ha giocato per due stagioni dal 2021 al 2023 nella Primavera nerazzurra, allenato da Cristian Chivu, e dove conquistò anche lo Scudetto di categoria del 2022. Dopo quell'esperienza, Andersen si è trasferito all'Utrecht, formazione neerlandese, per poi approdare nel gennaio del 2025 agli svedesi dell'Hacken.

Cifre già definite, il club portoghese è fiducioso

E proprio dalla squadra svedese lo Sporting è pronto a prelevare il giocatore: secondo quanto riportato da Tipsbladet, lo Sporting avrebbe già presentato a Häcken un'offerta di 7 milioni di euro più 3 milioni di euro di bonus legati alle prestazioni per il centrocampista ventunenne, che avrebbe un contratto valido per le prossime cinque stagioni, fino a giugno 2031. Andersen viene considerato un potenziale sostituto di Morten Hjulmand a centrocampo per la prossima stagione, qualora il capitano decidesse di lasciare il club nella prossima finestra di mercato estiva. Il club lusitano crede di poter ottenere presto il via libera per assicurarsi un altro rinforzo, dopo Zalazar, Pedro Lima e Issa Doumbia. E anche dal punto di vista dell'Hacken, che vuole realizzare l'operazione alle migliori condizioni possibili, ovvero ottenendo il massimo profitto, la cessione di Silas Andersen è vista come una concreta possibilità.