L'Inter fa sul serio per Oumar Solet. Il classe 2000 dell'Udinese è il profilo ideale individuato dalla dirigenza nerazzurra per rinforzare la difesa della prossima stagione, dove a salutare saranno sicuramente Francesco Acerbi e Matteo Darmian, mentre restano da monitorare le situazioni legate al rinnovo di Stefan de Vrij (pochi giorni fa ne ha parlato l'agente dell'olandese, Federico Pastorello) e le sirene di mercato per Alessandro Bastoni e Carlos Augusto.

Nei giorni scorsi l'Inter aveva spedito i suoi scout a osservare da vicino le partite dell'Udinese contro il Torino e il Sassuolo per monitorare il francese, seguito e apprezzato dal direttore sportivo interista Piero Ausilio da quando il giocatore militava al Salisburgo. La novità delle ultime ore è l'esito positivo di un incontro tra Inter e Udinese andato in scena recentemente a Milano, come spiega l'esperto di mercato Nicolò Schira: il club di Viale della Liberazione sta impostando un'operazione con la formula del prestito con obbligo di riscatto che scatterebbe al primo punto conquistato a febbraio 2027, mentre il giocatore avrebbe dato il suo ok per un contratto fino al 2031 con un ingaggio da 2,4 milioni di euro a stagione.

"C'è stato un incontro positivo tra Inter e Udinese negli ultimi giorni a Milano per Oumar Solet - si legge nel post pubblicato su X -. L'Inter sta lavorando a un prestito con obbligo di riscatto al primo punto da febbraio 2027. Solet ha dato la sua disponibilità per un contratto fino al 2031 (2,4M/anno)".