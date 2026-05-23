Tra una celebrazione e un'altra, la dirigenza dei campioni d'Italia sta lavorando da tempo al doppio colpo di mercato per dare a Cristian Chivu la possibilità di alzare il livello, dopo il doblete, anche in Europa. Il due rinforzi in questione sarebbero Manu Koné e Curtis Jones, e arriverebbero in sostituzione a Mkhitaryan e Frattesi.

Il giocatore della Roma, vecchio pallino dell'Inter che lo scorso anno è stata ad un passo dal prenderlo per 35 milioni prima che i Friedkin bloccassero tutto, potrebbe oggi diventare "la migliore pepita da esporre" a prezzo maggiorato, probabilmente "tra i 45 e 50" fa sapere la Gazzetta dello Sport che inoltre parla di possibilità di investimento meno oneroso attraverso un eventuale scambio. Con lo stesso Frattesi o Carlos Augusto, gradito a Gasperini. "In ogni caso è probabile che le questioni restino slegate: l'Inter potrebbe acquistare Koné durante il Mondiale e poi cedere un giocatore con calma, nel mezzo dell’estate" si legge sulla Rosea prima del focus su Jones del Liverpool.

Diversa è la situazione legata al centrocampista inglese, oggetto dei desideri dei nerazzurri già a gennaio prima che i Reds chiedessero in cambio Denzel Dumfries. "Il rapporto con i manager è rimasto solido in prospettiva di una possibile intesa" si legge sulla Rosea che poi ricorda: "Con il contratto in scadenza nel 2027, Jones diventa un calciatore molto appetibile perché potrebbe spostarsi a cifre ragionevoli" e difatti piace anche a diverse squadre inglesi, "Newcastle e Aston Villa su tutti", ma il giocatore "è intenzionato a privilegiare l’esperienza con i campioni d’Italia".