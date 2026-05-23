Questo pomeriggio alle ore 17, al Parco dei Capitani, in via Tesio, si ritroveranno consiglieri comunali, cittadini e comitati contrari alla cessione dell’area di San Siro e alla costruzione di un nuovo stadio. Alla protesta, riporta il quotidiano Il Giorno, parteciperanno anche il cabarettista Paolo Rossi e alcuni atleti olimpici. "Le società finanziarie proprietarie di Milan e Inter alle quali il Comune ha venduto lo stadio e l’intera area di San Siro, vorrebbero edificare un nuovo stadio nel Parco dei Capitani, demolire il Meazza, ricostruire il Tunnel Patroclo, realizzare centri commerciali e uffici aperti 7 giorni su 7, nuove strade e parcheggi. Tutto questo significa: più cemento, più traffico, più inquinamento, più invivibilità", si legge sul manifesto degli organizzatori del presidio “Buon compleanno, stadio Meazza“.

Nutrita la presenza di gruppi ambientalisti presenti alla protesta: Legambiente, WWF, Italia Nostra Milano Nord Ovest, LIPU, Comitato Sì Meazza, Coordinamento Parco Ovest Milano, Associazione Parco Agricolo Sud Milano, CUS Milano, Associazione Gruppo Verde San Siro.