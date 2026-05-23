Commentiamo insieme Bologna-Inter, match valido per la 38a giornata di Serie A 2025/26. Dall’analisi tattica alla valutazione delle prestazioni individuali, passando per i commenti dei protagonisti e gli episodi più discussi. 

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Sezione: Copertina / Data: Sab 23 maggio 2026 alle 19:55
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.