Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu parla così a Inter TV dopo il 3-3 pirotecnico di oggi contro il Bologna al Dall’Ara: “Mi è piaciuta la reazione, abbiamo tirato fuori la nostra miglior versione anche se avevamo un po’ staccato la spina. Abbiamo cercato di tirar fuori qualcosa che abbiamo fatto per tutta la stagione.

Oggi assist di Topalovic, bene i giovani.

“I ragazzi hanno fatto vedere tutto l’anno le loro qualità, bisogna farli giocare per metterli alla prova. Quest’anno abbiamo portato a casa due trofei, l’anno prossimo sappiamo che sarà ancora più difficile perché si riparte da zero".

È solo l’inizio?

"No, l’inizio sarà a luglio quando ripartiremo. Adesso è il momento di staccare”