Il centrocampista dell’Inter Andy Diouf parla così a Inter TV a pochi minuti dal fischio d’inizio di Bologna-Inter, ultima giornata di campionato. Pochi obiettivi da una parte e dall’altra, ma tanta voglia di fare bene: “Bisogna giocare ogni partita con grande rispetto per questa maglia, vogliamo vincere anche oggi anche se siamo già campioni”.

Come si affronta un Bologna che ha messo in difficoltà tante squadre?

“Giocheremo come sempre, veloci, loro hanno buoni giocatori capaci di fare grandi transizioni e per questo dobbiamo stare attenti a non lasciare spazi”

Sezione: News / Data: Sab 23 maggio 2026 alle 17:18
Autore: Ludovica Ferrante
vedi letture