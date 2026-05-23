In vista del mercato ormai alle porte "torna d’attualità il famigerato 'tesoretto', in base al quale si riuscirà a calibrare meglio l’ambizione dei prossimi mesi in sede di trattativa". Certo, poi il budget dipenderà anche da altre operazioni minori, ma al momento in casa Inter le operazioni che dovranno portare in Viale della Liberazione maggiori ricavi sono tre fa sapere il Corriere dello Sport che non fa mistero: trattasi di Davide Frattesi, Luis Henrique e Aleksandar Stankovic.

Capitolo Frattesi: la sua partenza non stupisce nessuno ma l'Inter è certa "che, nonostante l’ultima stagione non abbia regalato alcun sussulto, il cartellino del giocatore mantenga comunque un certo valore: la base d’asta per lui per i Campioni d’Italia sarebbe di circa 30 milioni". Stessa cifra che lo scorso gennaio offriva il Bournemouth per Luis Henrique, giocatore che l'Inter aveva deciso di trattenere ma che ora potrebbe far partire. Diverso il discorso per Aleksandar Stankovic che "sarà sicuramente riscattato dall’Inter, pronta a versare 23 milioni nelle casse del Bruges, ma la sua permanenza a Milano è tutt’altro che scontata". Il Brentford ha fatto squillare gli allarmi dalla Premier e a Milano si aspettano altre avances da club inglesi. Il suo valore è di 40 milioni di euro e la questione che riguarda il figlio d'arte divide l’ambiente. "C’è chi tratterrebbe a prescindere da tutto il ragazzo e chi invece accetterebbe il sacrificio ma solo a patto di un conseguente investimento più importante in entrata".

In totale l’Inter, nel caso in cui dovesse procedere con tutte e tre le sopraccitate operazioni in uscita metterebbe da parte un gruzzolo di circa novantina di milioni "(al netto della recompra di Stankovic), a cui aggiungere il budget messo a disposizione da Oaktree che sarà almeno pari ai circa 45 milioni dell’anno scorso. Totale 135-140 milioni".