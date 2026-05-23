Al triplice fischio di Bologna-Inter di questo pomeriggio, "capitan Lautaro potrà sedersi sereno e soddisfatto sulla cima di una delle torri bolognesi per godersi meritatamente il panorama: di nuovo capocannoniere della Serie A da campione d’Italia, come nel 2023-24, l’anno della seconda stella", si legge sulla Gazzetta dello Sport. che esulta: Lauti c'è!

Attualmente il Toro è a quota 17 e chissà che non segni ancora, ma "a meno di una cinquina di Douvikas e Malen, gli unici in grado di insidiarlo a livello di reti - 13 a 17... -", l'argentino sarà comunque il capocannoniere della Serie A. Ma sarebbe il miglior marcatore del campionato con meno gol nella storia da quando la Serie A è a venti squadre e "l’unico ad andare sotto i venti in un’annata" ricorda la Rosea che inoltre aggiunge come nota: "Fin qui, il top scorer più 'basso' è stato Alessandro Del Piero, 21 gol nel 2007-08 con la Juventus. Ma il “record” appartiene a un altro argentino che vestiva la dieci: Diego Maradona si laureò capocannoniere con 15 reti nel 1987-88 (le stesse di Roberto Pruzzo con la Roma nel 1981-82). Il campionato era a 16 squadre".