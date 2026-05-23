Si chiude oggi per l'Inter una stagione esaltante, che lascia in dote il Double dopo tanti sacrifici e diversi ostacoli incontrati lungo il cammino. Mesi duri, che hanno però esaltato il gruppo e uno staff tecnico che si è rivelato top anche grazie alla guida saggia di Chivu. Molti si aspettavano un flop del romeno, che invece ha regalato ai tifosi interisti un'annata storica.
QUI BOLOGNA – Non cambierà l'ottavo posto del Bologna, deluso dopo una stagione che stavolta non ha regalato troppe soddisfazioni né in campionato né nelle coppe. Dopo il successo in Coppa Italia della passata stagione, evidentemente ci si aspettava uno step di ulteriore crescita da parte dei rossoblu che invece non è arrivato. Oltre a Cambiaghi e Casale, oggi sarà assente anche Orsolini per un infortunio muscolare reso noto nella giornata di ieri.
QUI INTER – Dopo aver festeggiato il Double, ai nerazzurri non resta che puntare agli 89 punti per chiudere in bellezza. In alto mare la formazione, ma non è da escludere che stavolta Chivu possa moderare maggiormente il turnover rispetto a quanto visto con il Verona. Certamente fuori causa Calhanoglu, Dumfries, Akanji e Thuram, esentati dall'ultima fatica stagionale e già proiettati al Mondiale. Presente, invece, capitan Lautaro: il Toro vuole sfruttare anche gli ultimi 90 minuti per incrementare il proprio bottino e consolidare il primato nella classifica cannonieri della Serie A 2025/26. Per diversi elementi sarà (Sommer e Darmian) o potrebbe essere (Acerbi, De Vrij, Mkhitaryan) l'ultima recita in maglia nerazzurra.
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PROBABILI FORMAZIONI:
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Helland, Lucumí, Miranda; Freuler, Pobega; Bernardeschi, Ferguson, Rowe; Castro.
Panchina: Pessina, Ravaglia, De Silvestri, Heggem, Lykogiannis, Zortea, Moro, Sohm, Dallinga, Dominguez, Odgaard.
Allenatore: Italiano.
Squalificati: nessuno.
Indisponibili: Orsolini, Cambiaghi, Casale.
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro.
Panchina: Sommer, Di Gennaro, Acerbi, Darmian, Carlos Augusto, Cocchi, Sucic, Frattesi, Diouf, Bonny, Mosconi.
Allenatore: Chivu.
Squalificati: nessuno.
Indisponibili: Calhanoglu, Dumfries, Akanji, Thuram.
ARBITRO: Bonacina.
Assistenti: Larghezza e Zezza.
Quarto ufficiale: Marcenaro.
Var: Pezzuto.
Avar: Baroni.
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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