Yann Bisseck ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del 3-3 tra Bologna e Inter: "Siamo l'Inter e anche se abbiamo già vinto vogliamo sempre giocare bene. Oggi abbiamo fatto cose discrete, potevamo fare meglio dietro ma era importante almeno pareggiare. Orgoglioso della squadra per l'ottima gara. Per essere onesto non abbiamo parlato tanto dell'anno prossimo, era importante divertirsi in questo finale dopo i due trofei. Dopo la vacanza penseremo alla prossima stagione".

Capitolo tedesco

Il difensore ha risposto anche alla domanda sulla mancata convocazione per il Mondiale: "Nazionale? Penso di aver dato il massimo, ma in questa vita non sempre va come vorresti. Sono orgoglioso di ciò che ho fatto, il mister non mi ha convocato e può capitare. Sono con la squadra e spero facciamo un bel Mondiale. Proverò a esser convocato al prossimo Europeo. Vacanze? Ho tanti piani", ha concluso.