Francesco Pio Esposito ha raggiunto la doppia cifra e ne ha parlato al termine di Bologna-Inter ai microfoni di DAZN: "Ci abbiamo messo tutto l'orgoglio e dal campo avevo la sensazione che saremmo riusciti a riprenderla. Avevo avuto più facilità ad arrivare a nove reti, poi mi sono fermato un mese e mezzo. Ne parlavamo di questo obiettivo e sono contento che il gruppo è rimasto soddisfatto".

Il bilancio personale e collettivo

Il classe 2005 ha risposto anche a una domanda relativa a Diouf, soffermandosi in particolar modo sull'azione personale che ha portato al palo e poi al gol di Pio: "E' fortissimo e si merita tanto - ha detto Esposito -. Sono contento per i traguardi di squadra che abbiamo raggiunto. E' stato bellissimo aver conquistato due trofei e sono anche soddisfatto della mia stagione".