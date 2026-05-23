Focus anche su Nico Paz nell'ultimo aggiornamento offerto da Fabrizio Romano tramite Youtube, dopo la risposta di Cesc Fabregas alle parole di Javier Zanetti della conferenza stampa della vigilia del match tra Como e Cremonese. Al di là delle schermaglie dialettiche emerse nelle ultime ore, la posizione del tecnico iberico è da ritenersi definitiva perché coinvolto e bene informato sui fatti. Nico Paz, comunque, piace all'Inter da ormai parecchio tempo ma non vi è mai stata una vera e propria trattativa con i nerazzurri, anzi il discorso legato al giocatore argentino è al momento sospeso. Da parte del Como c'è poi la volontà di vedersi col Real Madrid per provare a trattenere il giocatore ancora per la prossima stagione.

Como e Real Madrid hanno già respinto il Tottenham

Le Merengues, lo ricordiamo, hanno la clausola di recompra valida anche per la prossima stagione per soli 10 milioni di euro, il che significa che la situazione è assolutamente blindata. Il Como vuole farne la stella della propria prima, storica campagna europea della prossima annata, mentre il Real Madrid vorrebbe riportarlo alla base ma deve comunque aspettare il parere di José Mourinho, che deve pronunciarsi sull'effettiva importanza del giocatore nelle sue idee. L'Inter, comunque, non è coinvolta in nessun discorso legato al destino di Nico Paz. A questo è anche dovuta la presa di posizione diretta di Fabregas. In più, l'unico club che ha provato a strappare Paz alla concorrenza è il Tottenham, che aveva messo sul tavolo ben 70 milioni di euro ma ricevendo picche sia dal Como che dal Real Madrid.