Conferenza stampa di vigilia del match che vale la Champions League, e con essa una buona fetta di futuro, per Massimiliano Allegri, tecnico del Milan. Che in vista della gara contro il Cagliari è chiamato a rispondere anche alle dichiarazioni di giovedì da parte di Beppe Marotta a proposito dell'Inter come unica squadra calcistica di Milano con due stelle. Il tecnico livornese para e risponde con filosofia: "Il lato romantico non lo faccio cadere. Le parole del presidente Marotta, a cui faccio i complimenti per la stagione, devono essere da stimolo per tutto il Milan. Il Milan è a un passo dalla seconda stella. Il primo passo è chiudere nel migliori dei modi la stagione e poi cominciare la prossima con ancora più ambizione. Anche quando siamo partiti quest'anno abbiamo avuto l'ambizione di fare il massimo. Se ora siamo terzi vuol dire che non siamo stati all'altezza di poter competere per lo Scudetto".

"Tragico ritmo nel 2026, ma l'obiettivo è lì davanti a noi"

Allegri non usa mezzi termini nel dare una definizione della seconda parte della stagione dei rossoneri: "Diciamo che il ritmo del 2026 è tragico. In casa nelle ultime tre partite abbiamo fatto un punto. Sono numeri... Domani però l'obiettivo è là, vicino, quindi dobbiamo fare in modo di prenderlo. Altrimenti domani sera non sarà una bella serata. Affronteremo il Cagliari con grande rispetto. Hanno un allenatore all'esordio, Fabio Pisacane, che ha fatto un ottimo lavoro. Hanno fatto una bella stagione e sono contento, a Cagliari sono molto legato. Domani dovremo fare una partita seria: con un risultato positivo abbiamo la possibilità di entrare in Champions".