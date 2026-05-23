"Io Ct azzurro? Prossima domanda. Non sono qui per parlare di questo". Glissa tra le risate Roberto Mancini, ex tecnico dell'Inter, quando incalzato sul possibile ritorno sulla panchina della Nazionale italia dopo la parentesi che l'ha visto conquistare l'Europeo del 2020. Il Mancio viene stuzzicato sull'argomento al Circolo Canottieri Aniene, dove è presente come testimonial per la donazione del sangue: "Mi manca l'Italia? Quando si è all'estero manca sempre" aggiunge ancora il tecnico di Jesi, attuale allenatore dell'Al-Sadd, come si legge nella nota d'agenzia lanciata dall'ANSA.

Mancini è uno dei nomi più caldi per prendere l'eredità di Gennaro Gattuso: insieme a lui in corsa sui giornali sono comparsi anche i profili di Antonio Conte, destinato all'addio al Napoli a fine stagione, ma anche di Massimiliano Allegri, che però dovrebbe continuare la sua avventura sulla panchina del Milan anche nella prossima stagione.

L'ex allenatore nerazzurro esprime poi la sua opinione anche sul rumoroso addio di Pep Guardiola al Manchester City: "Faccio fatica a parlare di me, figurarsi gli altri. Non saprei, lui è stato tanti anni al City e ha vinto tantissimo. Vincere non credo sia logorante, ma l'allenatore è un mestiere difficile", la chiosa di Mancini davanti alla stampa.