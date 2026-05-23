Prima dell'inizio di Bologna-Inter, Federico Dimarco, esterno nerazzurro, ha ricevuto il premio per la sua meravigliosa stagione culminata col record assoluto di assist realizzati in una stagione dal 2004/2005: Dimarco è stato infatti premiato nel ventre del Dall'Ara con lo scettro di miglior giocatore della Serie A 2025-2026, accompagnato dal presidente dell'Inter Beppe Marotta e dal direttore sportivo Piero Ausilio.

Poco dopo, è toccato anche a Cristian Chivu ricevere il meritato premio di allenatore dell'anno, mentre in precedenza Lautaro Martinez è stato ufficialmente insignito come miglior attaccante del campionato.