Prima dell'inizio di Bologna-Inter, Federico Dimarco, esterno nerazzurro, ha ricevuto il premio per la sua meravigliosa stagione culminata col record assoluto di assist realizzati in una stagione dal 2004/2005: Dimarco è stato infatti premiato nel ventre del Dall'Ara con lo scettro di miglior giocatore della Serie A 2025-2026, accompagnato dal presidente dell'Inter Beppe Marotta e dal direttore sportivo Piero Ausilio. 

Poco dopo, è toccato anche a Cristian Chivu ricevere il meritato premio di allenatore dell'anno, mentre in precedenza Lautaro Martinez è stato ufficialmente insignito come miglior attaccante del campionato. 

Sezione: Focus / Data: Sab 23 maggio 2026 alle 17:40
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.