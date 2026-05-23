Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha parlato così in conferenza stampa al termine del match pareggiato per 3-3 contro il Bologna: “Noi siamo contenti dei nostri giovani, sono contento per Topalovic perché ha fatto vedere tante belle cose oggi. Sono felice per Cocchi che però si era già visto, Diouf che ha lavorato tanto, forse meritava di più ma la vita è questa. Sono sicuro che è un bravo ragazzo e avrà un futuro radioso”.

Dove è riuscito a migliorare Diouf?

“Ha avuto più opportunità, ha giocato forse in un ruolo più adatto alle proprie qualità. Era lo stesso che era 8 mesi fa quando magari qualcuno lo criticava, ma le sue qualità le ha mostrate fin da subito”.

Questa coesione tra tecnico, società e pubblico può portarvi a vincere ancora per qualche anno?

“Non sappiamo cosa faremo domani, abbiamo vinto due trofei e poi vedremo cosa succederà. Noi cercheremo di lavorare nel miglior modo possibile”.