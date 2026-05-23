Lukas Podolski si ritira dal calcio. L'attaccante tedesco, che in carriera ha avuto una brevissima parentesi anche all'Inter nel lontano 2015, ha preso questa decisione all'età di 40 anni (ne compirà 41 a giugno) per intraprendere una nuova avventura. Eletto come miglior giovane dei Mondiali nel 2006 e Campione del mondo nel 2014, ha indossato le maglie di Bayern Monaco, Arsenal e Inter ma senza mai affermarsi come protagonista assooluto nelle squadre di club, a differenza di quanto accaduto con la sua nazionale.

Podolski si è distinto anche fuori dal campo per le sue attività imprenditoriali ed extra calcistiche. La sua nuova carriera è già tracciata, visto che il tedesco è diventato proprietario del Gornik Zabrze, squadra polacca con cui giocava dal 2021. "Il consiglio comunale - sottolinea La Gazzetta dello Sport sul proprio sito - ha accettato che Podolski, che possedeva già una quota del club, ne diventi il proprietario. È quindi stato consentendo il passaggio delle quote pubbliche (oltre l'85%) della società all'ex calciatore. Podolski ha speso 940mila euro, inoltre ha accettato di investire almeno 3 milioni nei prossimi anni. L'obiettivo è rilanciare il club che ha vinto il campionato in 14 occasioni (arrivò anche fino alla finale della Coppa delle Coppe nel 1970 dopo aver eliminato la Roma in semifinale), ma che è a secco dal 1988".