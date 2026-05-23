Quella di questo pomeriggio in casa del Bologna sarà per l'Inter una gara da giocare in totale relax. Scudetto già conquistato e festeggiato, Coppa Italia idem, al Dall'Ara sarà un'uscita da passerella. "Sì, ma fino a un certo punto", precisa Tuttosport che giustamente ricorda: "Al Dall’Ara l'Inter ha perso due scudetti, entrambi con Simone Inzaghi. Parlare di tabù è eccessivo, ma in tre delle ultime quattro partite ha sorriso il Bologna". Motivo per il quale fare risultato contro la squadra di Italiano è d'obbligo per capitan Lautaro e non solo.

Certo contro i rossoblu "mancheranno quattro grandi protagonisti della cavalcata scudetto: Akanji, Dumfries, Calhanoglu e Thuram, tutti concentrati sul Mondiale". Concentrazione che non riguarda Lautaro Martinez, "che proprio per arrivare al meglio all’appuntamento iridato vuole giocare e dovrebbe farlo dal primo minuto, con l’obiettivo di mettere benzina nel serbatoio e arrotondare il proprio score in campionato". Il capitano dei Campioni d'Italia ha "l’obiettivo di allungare ancora come capocannoniere, davanti a lui e al suo fianco ci saranno due giocatori che hanno traguardi ancora più concreti da raggiungere: Castro, suo connazionale ancora incerto della chiamata Mondiale da parte di Scaloni - è inserito tra i preconvocati - e apprezzato in viale della Liberazione, anche se negli ultimi mesi la pista di mercato che lo porterebbe a Milano si è raffreddata. Merito soprattutto di Esposito" che affiancherà oggi pomeriggio proprio Lauti. Inoltre "con altre 3 marcature, Chivu eguaglierebbe il rendimento offensivo delle squadre di Conte e Inzaghi, entrambe arrivate a 89 reti negli anni in cui hanno vinto lo scudetto".