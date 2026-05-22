Ieri pomeriggio, prima della grande festa con allenamento all'Arena Civica, i giocatori dell'Inter hanno incontrato i tifosi anche in Piazza Gae Aulenti, dove si sono mostrati al pubblico per la prima volta con la nuova prima maglia che verrà indossata nella prossima stagione. Una divisa che già raccoglie pareri positivi dalla tifoseria, e che FcInterNews.it ha avuto modo di analizzare nei suoi dettagli, dalla scritta Made of Milano stampata sul tessuto fino al particolare forse più gustoso.

Niente stella d'argento, la decima Coppa Italia è celebrata così

Così come fatto due anni fa con il numero 20 marchiato in contrasto sullo Scudetto, la coccarda della Coppa Italia vede impresso il numero 10, tante quante sono state le coppe nazionali vinte dai nerazzurri. Un intelligente 'surrogato' della stella d'argento che anche l'Inter, così come a suo tempo la Juventus, ha deciso di non applicare sulla maglia. Per curiosare sui dettagli della nuova casacca, consultate le immagini qui in fondo.