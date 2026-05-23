Senza Akanji, Dumfries, Calhanoglu e Thuram, lasciati a casa a riposo da Chivu in vista della Coppa del mondo ormai alle porte, l'Inter s'appresta a giocare l'ultima partita stagionale in casa del Bologna, campo solitamente ostico, in tranquillità ma con un Lautaro scalpitante. Il capitano questo pomeriggio in casa dei rossoblu ci sarà e farà coppia con Pio Esposito, al ritorno da titolare dopo due giornate. Se per l'attacco le decisioni sono state praticamente prese, sul resto della formazione permane qualche dubbio.

Tra i pali giocherà Josep Martinez, si legge sulla Gazzetta dello Sport che disegna la sua probabile formazione con lo spagnolo trai pali, difeso da Bisseck, Acerbi, "in vantaggio su De Vrij", e Bastoni. Per la corsia di destra ancora un dubbio nel ballottaggio tra Luis Henrique e Diouf, diversamente che per quella di sinistra affidata a Carlos Augusto. "Barella confermato in mezzo insieme a Sucic e Mkhitaryan". A proposito di Mkhitaryan, l'armeno potrebbe giocare la sua ultima partita da professionista e sarà di sicuro l'ultima apparizione in nerazzurro di Acerbi, Darmian e Frattesi. Al Dall’Ara Chivu porterà gli Under 23 Mattia Mosconi, Luka Topalovic, Iwo Kaczmarski e Matteo Cocchi.