Il ritorno di Stefan de Vrij al Feyenoord non è previsto per la prossima estate, a causa di un ostacolo... interno. Secondo il giornalista neerlandese Mounir Boualin, solitamente ben informato sulle faccende del club, a fare da ostacolo insormontabile tra il difensore in scadenza di contratto con l'Inter e il ritorno nel club che lo ha lanciato nel calcio che conta è la moglie moldava del difensore, Doina Turcanuvan, che più volte ha dichiarato di non essere interessata a trasferirsi a Rotterdam. Questo è quanto afferma Boualin nel programma 'Transfermind' di Soccernews: "È ancora fuori discussione, perché sua moglie non vuole trasferirsi nei Paesi Bassi. Quindi, da uomo, devi ascoltarla, no?".

Conferme sulla pista Panathinaikos: "Il contatto c'è stato"

In ogni caso, non sarà il Feyenoord l'eventuale prossima squadra di De Vrij, per il quale viene confermato un potenziale pretendente dalla Grecia: "C'è interesse da parte del Panathinaikos, il club in cui gioca anche Tonny Vilhena. Lo hanno già contattato. E ci sono anche alcune trattative in corso dalla Turchia, dove vari club vedono De Vrij come un giocatore interessante". È anche possibile che De Vrij rimanga all'Inter più a lungo. Sebbene inizialmente si fosse ipotizzato che l'Inter non volesse rinnovargli il contratto, ora un'opzione potrebbe concretizzarsi. Tuttavia, ciò avverrebbe a condizioni meno favorevoli: "Hanno fatto intendere di volergli fare una nuova offerta, quindi potrebbe potenzialmente rimanere", afferma Boualin.