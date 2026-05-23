L'Inter è aperta alla cessione di Luis Henrique in estate, dopo appena un anno di permanenza in nerazzurro. Dal suo ultimo video su Youtube, Fabrizio Romano offre un aggiornamento importante sul futuro del brasiliano ex Olympique Marsiglia: "L'Inter è aperta ad una possibilità di partenza. A gennaio Luis Henrique è stato molto vicino al Bournemouth, ma non è arrivato il sostituto che preferiva il club nerazzurro e quindi il giocatore è rimasto a Milano. Ma per l'estate, l'Inter resta aperta a valutare eventuali offerte per cifre simili a quelle ricevute a gennaio. In questo caso, con un'intera sessione davanti, la cessione sarebbe un'opzione. Ci sono già dei movimenti".

Alaba, nerazzurri non interessati. Juve e Milan tiepidi

Viene fatta anche chiarezza sulla questione David Alaba, confermando che il giocatore che in estate lascerà il Real Madrid è stato proposto nelle scorse settimane alle big italiane: "L'Inter non lo prende, ha già palesato il suo non interesse. La Juventus potrebbe pensarci solo se si abbassassero i costi, visti anche i buoni rapporti con gli agenti. Il Milan non si scalda, quindi, malgrado lui accetterebbe di buon grado la soluzione Serie A, al momento le porte del nostro Paese restano socchiuse".