Fabio Caressa definisce duro l'atteggiamento mostrato ieri da Cesc Fabregas, allenatore del Como, quando si è tratto di commentare le parole di Javier Zanetti a proposito del futuro di Nico Paz. Nel corso dell'odierna puntata di 'Deejay Football Club', Caressa ha analizzato così le parole dell'allenatore spagnolo: "È stato duro ieri. Ha detto: 'Troppi messaggi, meritiamo rispetto, non mi piace'... Non è amatissimo Fabregas per queste uscite, però a me è molto simpatico", mentre Ivan Zazzaroni afferma di avere avuto conferme sulla volontà del Real Madrid di tenersi stretto il talento argentino.