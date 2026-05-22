Ivan Provedel quasi sicuramente lascerà la Lazio: il portiere è in scadenza di contratto nel 2027, ma la sensazione è che la storia tra lui e i biancocelesti sia ormai arrivata agli sgoccioli. Lui vorrebbe seguire Maurizio Sarri che pare destinato all'Atalanta, che però ha tra i pali un pezzo da novanta come Marco Carnesecchi, che ostacolerebbe la sua volontà di poter giocare con continuità. Provedel è anche nel mirino dell'Inter, che vorrebbe usarlo come backup di Josep Martinez, ma sul classe 1994 di Pordenone si registra secondo Sportitalia anche un altro interesse.

Il Bologna c'è, la Fiorentina ci pensa

Provedel è infatti la prima scelta di Giovanni Sartori e del Bologna, avversaria domani dell'Inter nell'ultimo match di campionato; anche la Fiorentina ha mostrato interesse, ma tutto è legato a un’eventuale partenza di David De Gea. In quanto all'Inter, la promozione a titolare di Pepo Martinez potrebbe rappresentare un freno sul suo eventuale arrivo.