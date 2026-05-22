Nel giro di tre anni, il Bari è passato dallo sfiorare la promozione in Serie A al precipitare nell'inferno della Serie C dopo tre stagioni. La formazione biancorossa è stata infatti condannata alla retrocessione dal doppio 0-0 maturato nel doppio confronto dei playout contro il Sudtirol di Fabrizio Castori, che in virtù della migliore posizione al termine della regular season festeggiano un nuovo anno nella cadetteria. Grandissima la delusione per i Galletti e per i due giocatori di scuola Inter Giacomo Stabile e Giacomo De Pieri, che a gennaio hanno lasciato la Juve Stabia per accettare la sfida della squadra pugliese. Lottando per una salvezza poi mancata mentre i gialloblu di Ignazio Abate si mantenevano nelle posizioni di vertice fino a sfiorare la finale dei playoff per la promozione in Serie A.