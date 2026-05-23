Il difensore nerazzurro Yann Bisseck parla così a Inter TV al termine del 3-3 di oggi in casa del Bologna all’ultima giornata di campionato:

Le parole del difensore nerazzurro dopo Bologna-Inter 3-3

“È sempre importante per noi giocare bene, penso che anche oggi abbiamo avuto qualche difficoltà ma siamo riusciti comunque a portare a casa una risultato positivo".

Quale partita vorresti rigiocare?

"In questo momento ti dico nessuna, sono stanco… ma se devo dire la più bella il ritorno di Coppa Italia contro il Como. Abbiamo sempre tanti obiettivi, ne abbiamo raggiunti due. Ora dobbiamo divertirci un po’ in vacanza e poi pensare alla prossima stagione", ha concluso il tedesco.