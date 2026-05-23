"Dicono che il successo sia quello che tutti vedono su un prato verde, tra urla e applausi. Ma la verita è che il successo più grande lo abbiamo costruito noi, nel silenzio delle nostre paure, difendendo i nostri confini quando fuori il mondo faceva troppo rumore". Sono queste le prime parole utilizzate da Camilla Bresciani nel post pubblicato su Instagram per celebrare Alessandro Bastoni, reduce dalla Double vinto con l'Inter in una stagione che si è complicata dopo le pesanti polemiche e critiche e piovute sul difensore nerazzurro a causa dell'ormai celebre 'caso Kalulu'.

La moglie di Basto prosegue sottolineando che "solo noi sappiamo quante volte abbiamo dovuto respirare profondamente per non lasciarci scalfire. Solo noi conosciamo il peso reale di queste medaglie: non sono fatte solo di metallo, ma di ogni istante in cui ci siamo fatti forza per non cadere, di ogni sguardo che diceva 'andrà tutto bene' anche quando era difficile crederci. Abbiamo trasformato il dolore in corazza e i mesi difficili in un'ostinata speranza. Non è stato un percorso semplice, e ogni passo è costato lacrime che nessuno ha visto, ma è proprio in quel vuoto che abbiamo trovato la nostra vera sostanza. Fiera di te, di noi, e di quella forza silenziosa che ci ha portati fin qui, insieme, nonostante tutto".