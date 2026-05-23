“Ma che bello è stare insieme a te...” recita l'inizio di un vecchio coro della Curva Nord interista. E anche in questa stagione, che ha regalato al popolo bauscia il ventunesimo scudetto e la decima Coppa Italia, è stato bellissimo viaggiare insieme alla Beneamata. Per la seconda volta in tre anni, ben quattrocentomila persone hanno invaso le vie di Milano per accompagnare il pullman scoperto che trasportava i vincitori da San Siro all'iconica Piazza Duomo. Un mare di gente che supportata da fuochi d'artificio, sventolio di bandiere e rullio di tamburi, ha trasformato una città come Milano in un vera e propria Piedigrotta. “Mai visto niente di simile”, ha detto Cristian Chivu sul bus del trionfo. Smentita definitivamente la fake news su una presunta tifoseria fredda e poco incline a lasciarsi andare alla pazza gioia.
Quanto visto domenica scorsa nel capoluogo meneghino al termine di Inter-Verona, ha catturato le attenzioni anche degli osservatori stranieri che hanno parlato di festa da brividi. Il tutto, quattro giorni dopo l'invasione di trentamila tifosi nerazzurri nella Capitale dove l'Inter aveva conquistato pure la Coppa Italia. E ha toccato i cuori l'allenamento aperto a tutti i dipendenti del club, alle squadre giovanili e a un centinaio di tifosi invitati, che si è svolto giovedì pomeriggio all'Arena Civica, lo storico impianto dove l'Inter giocò le sue gare dal 1930 al 1947, prima di trasferirsi a San Siro. All'Arena, perlatro sede degli allenamenti della grande Inter di Herrera e Angelo Moratti, giovedì era presente anche Massimo Moratti, sommerso dagli applausi di chi lo considera ancora il Pres. Come presenti erano alcune leggende nerazzurre, capitanate dall'attuale vice presidente Javier Zanetti. Passato e presente uniti dai colori del cielo e della notte e dalle vittorie.
Ben nove titoli nelle ultime sei stagioni sono entrati nella già ricca bacheca di Viale della Liberazione. Un nome e un cognome ha contribuito in maniera determinante al raggiungimento di tali obiettivi: Giuseppe Marotta. Arrivato all'Inter nel 2018 con la carica di amministratore delegato e dal 4 giugno 2024 nominato Presidente del club nerazzurro. Giovedì all'Arena Marotta ha acceso la platea ricordando come a Milano ci sia una sola squadra con due stelle da esibire, rispondendo così in maniera elegante ad un paio di uscite infelici in questi ultimi anni da parte del proprietario del Milan.
Oggi i neo campioni d'Italia, nonché vincitori della Coppa Italia, chiudono questa grande stagione in casa del Bologna. Sospiro di sollievo per i tifosi dell'Inter, questa volta il Dall'Ara, che comunque farà registrare il tutto esaurito. non farà danni come invece avvenuto nel 2022 e l'anno scorso. Chivu lascia a casa qualche giocatore che sarà impegnato ai Mondiali che stanno per iniziare. Contro i rossoblù di Vincenzo Italiano avremo modo di vedere all'opera molte cosiddette seconde linee e qualche giovane di belle speranze. Ma, al netto della formazione che il mister deciderà di schierare, sarebbe importante onorare l'ultimo giorno di scuola con una esibizione e un risultato degni di chi, in Italia, ha dominato la stagione.
La gara odierna sarà anche l'occasione per salutare definitivamente quei giocatori a cui non sarà rinnovato il contratto per raggiunti limiti di età. Giocatori che hanno dato tutto per l'Inter, l'hanno aiutata a competere per le vittorie e che hanno ricevuto molto da un club che li ha trattati più da appartenenti ad una grande famiglia che da dipendenti di una grande società. Un particolare, questo, che ha fatto la differenza.
Da domani si parlerà molto di mercato e dell'Inter che verrà. C'è curiosità per capire quali risorse la proprietà metterà a disposizione di una dirigenza che ha dimostrato di saper operare al meglio anche in situazioni finanziarie ben più delicate di quella attuale. Dopo due finali di Champions League disputate a breve giro di posta, a cui putroppo va aggiunta l'amara eliminazione nei playoff di questa stagione ad opera del Bodo/Glimt, all'Inter è forte la voglia di riprovarci nell'Europa che conta. E allora rinforzi mirati e di qualità saranno necessari. Mantenendo però l'ossatura che da qualche anno trascina il popolo della Beneamata a festeggiare per le strade di Milano, cantando: “Ma che bello è stare insieme a te...”
Autore: Maurizio Pizzoferrato
Altre notizie - Editoriale
Altre notizie
- 18:40 LIVE - Bologna-Inter 1-1, 41': Carlos Augusto chiude la porta a Castro
- 17:50 Muharemovic: "Dzeko mi vuole all'Inter? Lo ringrazio, però vedremo"
- 17:40 FOTO - Dimarco, Lautaro e Chivu tra i best della Serie A: la premiazione
- 17:31 Bologna, Di Vaio a DAZN: "Vogliamo continuare con Italiano"
- 17:24 Chivu: "Con Mkhitaryan avremo tempo di parlare. Lautaro qui? È giusto"
- 17:19 Bologna, Freuler a DAZN: "Gli alti e bassi ci hanno negato l'Europa"
- 17:18 Diouf a ITV: "Sempre rispetto per la maglia, vinciamo anche oggi"
- 17:12 Diouf a DAZN: "Stagione meravigliosa, ora dobbiamo finirla bene"
- 16:40 D'Aversa: "Nazionale italiana? Le cose non sono migliorate molto"
- 16:20 Vecchi ancora in C ma non con l'Inter U23? È nel mirino della Reggiana
- 16:06 La proposta del critico d'arte Grulli: "Trasformiamo il Meazza in un museo"
- 15:52 Van der Gijp: "Koeman chiamerebbe Dumfries anche infortunato"
- 15:37 Lo Sporting Lisbona mette le mani su una vecchia conoscenza di Chivu
- 15:19 Romano: "Paz, Fabregas parla per conoscenza diretta. Inter non coinvolta"
- 15:08 Luis Henrique, apertura ad una cessione a gennaio. "Queste le condizioni"
- 15:05 fcinInter, per la difesa proposto l'olandese Ryan Flamingo
- 14:55 Under 17, i convocati di Franceschini per l'Europeo: tre gli interisti
- 14:47 Allegri: "Le parole di Marotta devono essere da stimolo per tutto il Milan"
- 14:40 Caressa e il mercato Inter: "Decisiva la sintonia tra Chivu e la società"
- 14:26 Oggi protesta contro il nuovo San Siro. Presente il comico Paolo Rossi
- 14:13 Caressa: "Fabregas duro con Zanetti. Non è amatissimo per queste uscite"
- 14:03 Premier League in pressing su Aleksandar Stankovic. Ma lui vuole l'Inter
- 13:56 Albertosi: "Se mi sono divertito quest'anno? Insomma, c'era solo l'Inter"
- 13:42 Fontana: "Non vedo criticità sull'accordo di programma per San Siro"
- 13:28 Under 20, stangata pazzesca per Alain Taho: otto turni di squalifica!
- 13:22 De Roon critico: "Spazio ai giovani. Palestra il migliore con la Bosnia perché..."
- 13:07 UFFICIALE - Finisce l'avventura al Panathinaikos di Rafa Benitez
- 12:52 Mancini, dribbling con il sorriso: "Io Ct dell'Italia? Prossima domanda"
- 12:29 La moglie di Bastoni: "Ci sono lacrime che nessuno ha visto. Fiera di te"
- 12:22 Podolski dice addio al calcio: l'ex Inter si ritira e compra un club in Polonia
- 11:51 Le carte della VAS sul nuovo San Siro: pronto nel 2031/32, ci sono tre nodi
- 11:31 videoInter verso Bologna, Chivu senza Frattesi. Convocati tanti giovani
- 11:02 Inter-Udinese, incontro positivo per Solet (che dà l'ok): cifre e formula
- 10:58 videoInter in partenza per Bologna: le immagini della squadra
- 10:41 Il Messaggero - Koné, parole d'addio alla Roma. L'Inter sfida altri due club
- 10:34 TS - Lautaro dal 1' a Bologna: vincere per due ragioni
- 10:21 TS - Inter in attesa della decisione di Mkhitaryan e Diouf. Il punto
- 10:09 Toni: "Guardiola? Affascinante vederlo all’Inter, al Milan o alla Juve"
- 09:56 GdS - Il Napoli ci prova per Inzaghi, l’ex Inter rinvia i discorsi: il retroscena
- 09:42 GdS - Inter e altre big su Nico Paz: il Real potrebbe rivenderlo, le cifre
- 09:30 CdS - Tre le cessioni per il 'tesoretto' nerazzurro. Ma Stankovic è divisivo
- 09:09 CdS - Mou aspetta Nico Paz, ma non spaventa l'Inter. E c'è un piano B
- 08:57 GdS - Lautaro sarà il capocannoniere di Serie A con meno gol, l'analogia con Maradona
- 08:40 GdS - Due sole le insicurezze di Chivu per l'11 anti-Bologna
- 08:30 GdS - Inter al lavoro per Koné e Jones. L'inglese ammicca ai nerazzurri
- 08:14 Preview Bologna-Inter - Ultima recita tra arrivederci e addii
- 00:00 Ma che bello è
- 23:50 I numeri della Svizzera per i Mondiali: Akanji si tiene la 5
- 23:35 SI - Il Bologna pensa a Provedel. Inter, c'è un ostacolo
- 23:24 Gosens si lega alla Fiorentina: "Mi ha dato una casa nuova in Italia"
- 23:08 Delusione enorme per Stabile e De Pieri: Bari retrocesso in Serie C
- 23:00 De Vrij, per il momento niente ritorno al Feyenoord. Questioni... di famiglia
- 22:43 Fiorentina-Atalanta, 1-1 a suon di errori. Fischi per i viola dopo la partita
- 22:30 FOTO - Alla scoperta della nuova maglia Inter. E della coccarda speciale
- 22:20 Francia, già decisi i numeri di maglia: ecco la scelta di Thuram
- 22:09 Primo allenamento con vista Mondiale per la Turchia: Calhanoglu a parte
- 22:00 Frattesi, giornata speciale: il nerazzurro in visita al Policlinico Gemelli
- 21:50 È uscito il nuovo libro di Materazzi. Dove i ricordi diventano... interattivi
- 21:35 Tronchetti Provera: "Io e Moratti siamo diventati tifosi di Chivu"
- 21:27 Moratti: "Chivu coraggiosissimo. Cosa mi è piaciuto dell'Inter? Lautaro"
- 21:13 video'Spin the Ball', NBA Europe sfida i giocatori dell'Inter
- 20:59 Podolski saluta il calcio, ma non il Gornik Zabrze: sarà il nuovo proprietario
- 20:30 Primavera - Cesena-Inter, gli Up&Down: Zouin ed El Mahboubi deludono, Kukulis a segno
- 20:23 Furia Carbone: "Fuori per un errore imbarazzante degli arbitri"
- 20:18 Cesena Primavera, Poletti: "Inter buonissima squadra, ma noi molto affamati"
- 20:13 Cesena, Campedelli: "Inter grande squadra, c'è stata anche sofferenza"
- 20:02 Primavera - Il Cesena e l'arbitraggio mettono fine al percorso dell'Inter: nerazzurri sconfitti 2-1
- 19:55 Vilhjálmsdóttir già scalpita: "Non vedo l'ora di vivere le prossime stagioni"
- 19:39 Napoli, Politano: "Preferisco il quarto Scudetto, è stato emozionante"
- 19:28 Scariolo: "Lo Scudetto Inter dominio gratificante. Contento per Chivu"