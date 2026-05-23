Ultima uscita dell'anno per l'Inter Campione d'Italia, impegnata oggi alle ore 18 al Dall'Ara per sfidare il Bologna nell'ultima giornata di campionato. Dopo il Double conquistato e festeggiato per le vie di Milano, Cristian Chivu ha lasciato liberi diversi giocatori che nelle prossime settimane saranno impegnati al Mondiale: nessuna convocazione per Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu, Denzel Dumfries e Manuel Akanji, risparmiati per l'ultima uscita della stagione. Regolarmente presente in gruppo capitan Lautaro Martinez, pronto a partecipare al torneo con l'Argentina ma voglioso di andare in rete e di blindare il primo posto nella classifica marcatori. Al momento il Toro è al vertice della graduatoria con 17 reti realizzate.

Resta invece a casa Davide Frattesi, a causa di un infortunio rimediato nelle ultime ore: il centrocampista aveva svolto un allenamento personalizzato già nella speciale seduta andata in scena all'Arena Civica, facendo scattare l'allarme su un problema fisico (secondo i colleghi di Sky Sport si tratta di un affaticamento agli adduttori). Convocati invece tanti giovani che gravitano in Under 23, come si vede nel video della partenza dalla Stazione di Rho Fiera girato dal nostra inviato: a sperare in una chance in campo contro i rossoblu di Vincenzo Italiano ci sono infatti Matteo Cocchi, Mattia Mosconi, Luka Topalovic e Iwo Kaczmarski.